Soluzione 6 lettere : ORANTE

Significato/Curiosità : Immerso in preghiera

Maurizio Cattelan scalpore un'altra sua scultura, Him, che ritrae Hitler in ginocchio devotamente Immerso in preghiera (o in atto di chiedere perdono), con occhi da bambino commossi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

