Giuseppe Sala ne è il sindaco

Soluzione 6 lettere : MILANO

Significato/Curiosità : Giuseppe Sala ne e il sindaco

Giuseppe Sala (politico) Giuseppe Sala, detto Beppe (Milano, 28 maggio 1958), è un politico, dirigente d'azienda e dirigente pubblico italiano, sindaco di Milano e della città ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

