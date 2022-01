La definizione e la soluzione di: Si forma sui metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OSSIDO

Significato/Curiosità : Si forma sui metalli

Metallo tipi di metalli, scoperti in epoche distanti nel tempo, perché ben pochi metalli sono reperibili in natura allo stato nativo e perché ogni metallo ha una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con forma; metalli; Energy Informa tion Administration; Informa le modo di vestire; La forma più antica di un vocabolo; La forma del viso; Utensile per lavorare metalli ; Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalli che sottoposte a campi magnetici variabili; Lastra metalli ca; Cerchio metalli co bucato utile per fare spessore;