La definizione e la soluzione di: Favorisce attività di interesse sociale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : SOCIETÀ PROMOTRICE

Significato/Curiosità : Favorisce attivita di interesse sociale

Gruppo sociale È uno dei modelli di interazione sociale fondamentali, e molte attività sociali e funzionali avvengono in o attraverso gruppi di tali dimensioni. Gruppi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

