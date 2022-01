La definizione e la soluzione di: Difetto non grave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NEO

Significato/Curiosità : Difetto non grave

Ipermetropia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) visione. Tuttavia quando il Difetto è lieve, l'occhio, fino a 40 anni circa, riesce a correggere naturalmente il Difetto attivando perennemente il meccanismo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

