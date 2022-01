La definizione e la soluzione di: Si dice di trattamento che previene le infezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ANTISETTICO

Significato/Curiosità : Si dice di trattamento che previene le infezioni

Un codice personale sigla; Si dà dice ndo sì; Si dice indicando lontano; Indice di misura dell acidità; Offeso da ingiusto trattamento ; trattamento per capelli sempre lisci: __ chimica; Il trattamento delle piante con gli antiparassitari; Il trattamento di chi parla sdraiato sul lettino; previene il contagio; Quella di stomaco si previene coi gastroprotettori; Dietro la lingua, proteggono dalle infezioni ; La inventò Joseph Lister per prevenire infezioni ; Sterilizzata contro le infezioni ;