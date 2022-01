La definizione e la soluzione di: Comunità europea dell energia atomica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EURATOM

Significato/Curiosità : Comunita europea dell energia atomica

Comunità europea dell'energia atomica La Comunità europea dell'energia atomica (CEEA o Euratom) è un'organizzazione internazionale istituita, contemporaneamente alla CEE, con i trattati di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con comunità; europea; dell; energia; atomica;