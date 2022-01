La definizione e la soluzione di: Come i propositi mantenuti con fermezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENACI

Significato/Curiosità : Come i propositi mantenuti con fermezza

Altre definizioni con come; propositi; mantenuti; fermezza; come dire dentro il; come la voce bassa; come comincia comincia; come è... bello stare; Spropositi che fanno inorridire; Spropositi dovuti a mancanza di cultura; Fermezza di propositi ; Saldo nei propositi ; Situazione di fermezza e immobilità; Equilibrio, fermezza ; fermezza di propositi; Verve, fermezza ; Cerca nelle Definizioni