Soluzione 5 lettere : VIOLA

Significato/Curiosità : Il colore della maglia della Fiorentina

Colori e simboli dell'ACF Fiorentina sua volta simbolo della città toscana. La Fiorentina utilizza generalmente una divisa di colore viola, data la particolarità della tonalità e lo scarso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

