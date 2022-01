La definizione e la soluzione di: Capitale sudamericana... in falegnameria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIMA

Significato/Curiosità : Capitale sudamericana... in falegnameria

Héctor Castro Studia alle scuole serali, durante il resto della giornata lavora in una falegnameria. All'età di 13 anni il futuro attaccante perde la mano destra sul lavoro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

