La definizione e la soluzione di: Capace di produrre.

Soluzione 7 lettere : FERTILE

Significato/Curiosità : Capace di produrre

Anticorpo monoclonale (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) L'isolamento e la coltura in vitro di una cellula Capace di produrre un singolo anticorpo rappresenta la fonte di anticorpi monoclonali monospecifici ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

