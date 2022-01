La definizione e la soluzione di: Bloccare l auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRENARE

Significato/Curiosità : Bloccare l auto

Freno di stazionamento anche freno a mano) è il freno presente sugli autoveicoli che permette di Bloccare il veicolo durante le soste o quando si effettuano partenze in salita. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

