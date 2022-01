La definizione e la soluzione di: Battersi con estremo vigore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LOTTARE

Significato/Curiosità : Battersi con estremo vigore

Altre definizioni con battersi; estremo; vigore; Invitare a battersi ; Inginocchiarsi o abbattersi ; Chi l’accetta, deve battersi ; Imbattersi in qualcuno; Costituisce l estremo lembo sudorientale della Calabria; Confusa in modo estremo ; estremo Oriente; Alimento diffuso nell estremo Oriente; Inerti, privi di vigore ; È in vigore da marzo a ottobre; Darsi nuovo vigore ; Mancanti di vigore ; Cerca nelle Definizioni