La definizione e la soluzione di: In architettura indica la superficie inferiore concava della volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOTTARCO

Intradosso (sezione architettura) estradosso, indica il lato superiore della struttura. In architettura è detto anche imbotte ed è usato spesso per indicare la superficie interna di un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

