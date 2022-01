La definizione e la soluzione di: Un alcaloide vegetale impiegato come sedativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCOPOLAMINA

Significato/Curiosità : Un alcaloide vegetale impiegato come sedativo

Stupefacente di coca (materiale vegetale), eccetto una foglia da cui sono state rimosse tutta l'ecgonina, la cocaina e qualsiasi altro alcaloide dell'ecgonina cocaina ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con alcaloide; vegetale; impiegato; come; sedativo; alcaloide avente l effetto di dilatare la pupilla; alcaloide del tabacco; Un diffuso alcaloide ; Pericoloso alcaloide ; Detto di un vegetale di cui esistono esemplari maschili e femminili; Un vegetale come la guaranà; Sostegno vegetale | Venerdì 26 novembre 2021; Una gemma vegetale ; Cosi è detto un impiegato ; L impiegato di banca che riceve il pubblico; Lo strumento impiegato dagli antichi scrivani; Modesto impiegato ; Si mangia come il finocchio; Scali come Malpensa e Linate; come dire dentro il; come i propositi mantenuti con fermezza; Antidolorifico, antalgico, leggermente sedativo ; Un sedativo per nervosi; Un sedativo naturale; sedativo naturale; Cerca nelle Definizioni