La definizione e la soluzione di: Accolse Enea al suo arrivo in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ACESTE

Significato/Curiosità : Accolse Enea al suo arrivo in Sicilia

Siracusa capitale della Sicilia, fino alla conquista da parte degli Arabi, avvenuta nell'878. Trasformatasi in epoca spagnola in una fortezza, il suo centro storico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con accolse; enea; arrivo; sicilia; Raccolse il più completo ZOO; Il re persiano che accolse Temistocle, l'eroe di Salamina, alla sua corte; Santo che, decapitato, raccolse la propria testa; Raccolse Ulisse naufrago; La più eterogenea delle vivande; Fu sposa di enea ; Si uccise dopo l abbandono di enea ; Sono oggetto di ricerche genea logiche; Le prime... in arrivo ; Si scarica all arrivo ; Seconda e quinta in arrivo ; Nel ciclismo, arrivo destinato ai velocisti; Monti sicilia ni; Francesco, storico statista sicilia no dell Ottocento; Cittadina della sicilia nella Riviera dei Ciclopi; Le isole sicilia ne con Marettimo; Cerca nelle Definizioni