La definizione e la soluzione di: Valido solo in principio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VA

Significato/Curiosità : Valido solo in principio

principio di esclusione di Pauli Wolfgang Pauli nel 1925, è anche citato come principio di esclusione o principio di Pauli. Il principio si applica solo ai fermioni, che formano stati quantici ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

Altre definizioni con valido; solo; principio; La carrozzina dell invalido ; valido , valoroso; Reso valido come un documento di viaggio; Lo è un assegno... valido ; solo per metà; Ospitano solo bestie; Si estingue solo pagando; Vi entra solo il domatore; principio d azione; principio di crisi; È bene vederlo da principio ; principio evidente; Cerca nelle Definizioni