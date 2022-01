La definizione e la soluzione di: Testo da cui si traggono copie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ORIGINALE

Significato/Curiosità : Testo da cui si traggono copie

Il cinque maggio (categoria P50 letta da Wikidata) le ultime quattro strofe traggono le conclusioni e pertanto le riserve morali e religiose. La seconda parte, tra l'altro, si presta a un'ulteriore bipartizione: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

Altre definizioni con testo; traggono; copie; testo che assomma gli interi aspetti di un tema; Il testo sacro con sure e manzil; Estraneo, fuori contesto ; Contiene testo nei fumetti agglomerato di vapore; Si contraggono quando il viso cambia espressione; Le api lo traggono dai fiori; Estraggono peli sfruttando il principio della leva; Attraggono gli appassionati di arte; L inchiostro per le fotocopie ; Una notizia che... fa vendere più copie ; Da questo si ricavano le copie ; copie più che identiche; Cerca nelle Definizioni