Soluzione 2 lettere : IC

Significato/Curiosità : Spicca in centro

centro-sinistra Per centro-sinistra (o sinistra moderata) si intende una posizione politica nata dall'alleanza dei partiti di sinistra con quelli di centro, di impostazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

