Soluzione 5 lettere : WOTAN

Significato/Curiosità : Il nome germanico di Odino

Odino (in norreno: Óðinn, in proto-germanico: *Wodanaz) è la divinità principale, personificazione ...

