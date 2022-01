La definizione e la soluzione di: Maturano nella paglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NESPOLE

Significato/Curiosità : Maturano nella paglia

Con il tempo e con la paglia Maturano le nespole in contenitori ricoperti di paglia e al buio. Identico significato ha il proverbio Con il tempo e con la paglia Maturano le sorbe Il significato del proverbio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

