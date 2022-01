La definizione e la soluzione di: Mammifero come le scimmie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ANTROPOMORFO

Significato/Curiosità : Mammifero come le scimmie

Mammalia (reindirizzamento da Mammifero) tonnellate della balenottera azzurra, il più grande Mammifero finora apparso sulla Terra. I mammiferi colonizzano praticamente ogni ambiente, dalle calotte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

