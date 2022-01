La definizione e la soluzione di: Fatta apposta per te. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TUA

Significato/Curiosità : Fatta apposta per te

Dress You Up create a look that's made for you» (in italiano: «creerò un'immagine Fatta apposta per te»), si è convertito in un sinonimo della re-invenzione della propria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

Altre definizioni con fatta; apposta; È fatta per sommi capi; Sulla spiaggia non sabbiosa è fatta di sassolini; Costruzione provvisoria fatta con materiali di recupero; Frase fatta : Senza __ tempo in mezzo!; Fatti apposta per me; La parte contrapposta a quella ghibellina; Il furgone fatto apposta per il trasporto dei cavalli; Poliziotti apposta ti per controllare un luogo; Cerca nelle Definizioni