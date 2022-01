La definizione e la soluzione di: Dipinse il celebre altare di Isenheim. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRÜNEWALD

Significato/Curiosità : Dipinse il celebre altare di Isenheim

Rinascimento tedesco (reindirizzamento da Scuola di Augusta) altre attività. Grünewald, Resurrezione dall'altare di Isenheim (1516), Colmar, Musée d'Unterlinden Holbein il Giovane, Cristo morto (1521), Basilea, Kunstmuseum ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

