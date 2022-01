La definizione e la soluzione di: Capitale del Nuovo Messico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SANTA FE

Significato/Curiosità : Capitale del Nuovo Messico

Nuovo Messico il Messico diventò indipendente dalla Spagna, nel 1821, del suo territorio faceva parte anche il territorio del Nuovo Messico, da secoli parte del Vicereame ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

Altre definizioni con capitale; nuovo; messico; capitale dello Stato usa del Massachusetts; Ha per capitale Riga; Ha per capitale Tbilisi; La capitale dei Russi; Di nuovo fornite di energia; Vivono nel nuovo Mondo; Prefisso per nuovo ; Cosi è detto il Castel nuovo a Napoli; Felino diffuso dal messico fino all Uruguay; Stato del messico meridionale; Conquistò il messico ; Crescono in messico ; Cerca nelle Definizioni