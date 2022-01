La definizione e la soluzione di: Arto adatto al volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALA

Significato/Curiosità : Arto adatto al volo

Quetzalcoatlus (sezione volo) particolarmente adatti a uno stile di vita terrestre. Il metodo di volo di Quetzalcoatlus e di altri azhdarchidi gigante erano ben poco conosciuto fino al ventunesimo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

Altre definizioni con arto; adatto; volo; Il reparto con i terzini; Una professionista che si occupa dell assistenza al parto ; Il reparto con i nascituri; Coniglietto dei carto ni; Un dolce adatto a chi ha buoni denti; Ciclista adatto alle gare contro il tempo ing; Riso nano a chicco tondo adatto anche ai risotti; Benigno adatto ; Poco nuvolo so; Coincide con la volo ntà; Audrey __ ne Il favolo so mondo di Amelie; Un favolo so luogo di ricchezza;