La definizione e la soluzione di: Dà accesso a più stanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CORRIDOIO

Significato/Curiosità : Da accesso a piu stanze

Palazzo di Westminster (categoria Edifici reali a Londra) comprende più di 1000 stanze, delle quali le più importanti sono senz'altro la Camera dei lord e la Camera dei comuni. Il palazzo include anche stanze di comitati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

Altre definizioni con accesso; stanze; Doppie in accesso ; Del tutto accesso ri; accesso rio della scrivania; Un accesso rio del compasso; Metodo di cura che prevede sostanze in dosi infinitesimali; Sostanze velenose; Insieme di sostanze mescolate; In chimica è risultata dall unione di due sostanze ; Cerca nelle Definizioni