La definizione e la soluzione di: Vocali in rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosità : Vocali in rosso

Sistema Hepburn (sezione Vocali lunghe) più comuni: la prima è l'Hepburn tradizionale, che rende le Vocali lunghe e la n sillabica in una varietà di modi; la seconda è l'Hepburn rivisto, una versione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

