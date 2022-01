La definizione e la soluzione di: Una calda fibra tessile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LANA

Significato/Curiosità : Una calda fibra tessile

Cashmere italiano adattato di rado come casimiro, casimira, casimirra , è una pregiata fibra tessile formata con il pelo di Capra hircus. Il suo nome viene dal Kashmir ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

