La definizione e la soluzione di: Si trovano in patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TR

Significato/Curiosità : Si trovano in patria

Vittoriano (reindirizzamento da Altare della patria) libertà dei cittadini ("Civium Libertati", a destra) e l'unità della patria ("patriae Unitati", a sinistra), i due concetti cardine che informano l'intero ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

Altre definizioni con trovano; patria; Si trovano dagli ottici... non molto veloci; Vi si trovano i laghi Peyto e Winnipeg; Vi si trovano i voti dello studente; Si trovano nei portafogli degli inglesi; Allontanamento forzato dalla patria ; La patria di Schubert; La patria di Chopin; È patria di ogni meridionale; Cerca nelle Definizioni