La definizione e la soluzione di: Quello d Italia rappresenta la fortuna nei momenti critici del Paese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STELLONE

Significato/Curiosità : Quello d Italia rappresenta la fortuna nei momenti critici del Paese

Questione meridionale (categoria Regno d'Italia (1861-1946)) socio-economico delle regioni dell'Italia meridionale rispetto alle altre regioni del Paese, soprattutto quelle settentrionali. Utilizzata la prima volta nel 1873 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

