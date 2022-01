La definizione e la soluzione di: C è quello idrofilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COTONE

Significato/Curiosità : C e quello idrofilo

Idrofilia hydrophilicity e hydrophilic. ^ idrofilo, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. ^ Treccani.it ^ idrofilo sul Dizionario ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

Altre definizioni con quello; idrofilo; Cè anche quello pu-erh; quello degli hotel è detto hall; A Roma ce quello Olimpico; Sull aereo si può portare quello a mano; Quello idrofilo si usa in batuffoli; Il cotone idrofilo ; Un pezzetto di cotone idrofilo ; Così è anche chiamato il cotone idrofilo ; Cerca nelle Definizioni