Soluzione 4 lettere : NEVE

Significato/Curiosità : Quando cade imbianca

Inverni freddi in Europa dal XV secolo neve e morti ad Atene. il 13 novembre 2017 una nevicata molto precoce imbianca alcune aree di pianura dell'Emilia-Romagna, come Bologna, Faenza e Modena ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

Altre definizioni con quando; cade; imbianca; Si smussano quando sono vivi; quando saltano si brinda; quando non si esibisce... è giù di corda; Si festeggiano quando cadono; Si sporge ma non cade ; Un genere musicale molto cade nzato; Il mese in cui cade San Valentino; Far cade re... un calciatore; Tratto di terreno sempre imbianca to; imbianca il panorama; Cadendo imbianca ; L imbianca mento della chioma; Cerca nelle Definizioni