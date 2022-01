La definizione e la soluzione di: Prime in cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CI

Significato/Curiosità : Prime in cinese

Lingua cinese ufficiale della Repubblica Popolare cinese, Taiwan e altri stati dell'Asia, vedi Mandarino standard. La lingua cinese (??T, ??S, hànyuP), nella sua accezione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

