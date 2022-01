La definizione e la soluzione di: Pittori come Canaletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAESISTI

Significato/Curiosità : Pittori come Canaletto

Canaletto cercando altri significati, vedi Canaletto (disambigua). Giovanni Antonio Canal, meglio conosciuto come il Canaletto (Venezia, 17 o 18 ottobre 1697 – ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

