La definizione e la soluzione di: Piccola scimmia dalla lunga coda prensile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CEBO

Significato/Curiosità : Piccola scimmia dalla lunga coda prensile

Cebus (reindirizzamento da Scimmie cappuccine) questo genere vengono ascritte le scimmie note col nome comune collettivo di cebi (dal greco Kébos, "scimmia dalla coda lunga") o cappuccine, diffuse dall'Honduras ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

