La definizione e la soluzione di: Persona molto appassionata di tecnologia e fumetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NERD

Significato/Curiosità : Persona molto appassionata di tecnologia e fumetti

Nerd (sezione I nerd nell'arte e nei libri) in Italia: [n?rd]) è un termine della lingua inglese con cui viene definito chi ha una certa predisposizione per la tecnologia e le attività che richiedono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

