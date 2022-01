La definizione e la soluzione di: Non severe, indulgenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BONARIE

Significato/Curiosità : Non severe, indulgenti

Alessandro Severo nuova), I.11-13.2. Fonti secondarie Cécile Bertrand-Dagenbach, Alexandre Sévère et l'Histoire Auguste, Bruxelles, Latomus, 1990, ISBN 2-87031-148-6. (EN) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

