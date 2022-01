La definizione e la soluzione di: Indumenti, vestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ABITI

Significato/Curiosità : Indumenti, vestiti

Abbigliamento (reindirizzamento da vestiti) religioso. La storia dell'abbigliamento, ovvero degli indumenti e accessori che hanno vestito la persona umana nel corso dei secoli, può essere inquadrata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

Altre definizioni con indumenti; vestiti; Misura per indumenti ricompensa per ricercati; indumenti dei preti; Confezionano indumenti con i polsini; indumenti utili quando piove; Rivestiti con materiale isolante; Bottega in cui si lavano e stirano i vestiti ; Così sono i vestiti cuciti addosso; Laici investiti di un ministero dal vescovo;