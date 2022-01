La definizione e la soluzione di: Si frequenta per prendere la patente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SCUOLA GUIDA

Significato/Curiosità : Si frequenta per prendere la patente

Elisabetta II del Regno Unito (sezione La Corona nel sistema costituzionale inglese) facilmente nella folla. Anche se frequenta molti eventi culturali, nella vita privata si dice che la regina abbia poco interesse per cultura e arte. I suoi principali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

Altre definizioni con frequenta; prendere; patente; Chi li frequenta vuole laurearsi; Li frequenta no gli universitari; Ha frequenta to il seminario; frequenta no l accademia militare; Web: per riprendere ; prendere dal Bancomat; Riprendere i sensi; S impugna per prendere ; Una sanzione che può colpire la patente ; Non manca nella carta di identità e nella patente ; La si studia per ottenere la patente di guida; Anni necessari per poter conseguire la patente B; Cerca nelle Definizioni