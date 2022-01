La definizione e la soluzione di: È come dire untuosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLEOSA

Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

Altre definizioni con come; dire; untuosa; Un film come Mamma mia!; Confezionato come un libro; Pittori come Canaletto; Bianca... come una Via celeste; Un modo di dire basta; dire senza vocali; Dirlo vuol dire citarsi; Fa dire ... pane al pane; Superba, presuntuosa ; Presuntuosa ... come la panna; untuosa , lubrificante; Presuntuosa , sfrontata; Cerca nelle Definizioni