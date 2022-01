La definizione e la soluzione di: Vesti di frati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SAI

Significato/Curiosità : Vesti di frati

Ordine dei frati minori vedi Ordine dei frati minori (disambigua). L'Ordine dei frati minori (in latino: Ordo fratrum minorum) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con vesti; frati; Dylan l investi gatore; Rivesti ti con materiale isolante; È come dire semivesti ta; Il frutto di un investi mento; Ne fanno parte preti e frati ; L indossano i frati ; Gli umilissimi abiti indossati dai frati ; Li portano i frati attorno alla vita; Cerca nelle Definizioni