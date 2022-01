La definizione e la soluzione di: Una cosa in generale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OGGETTO

Significato/Curiosità : Una cosa in generale

cosa nostra «cosa nostra» (nel linguaggio comune genericamente detta mafia siciliana o semplicemente mafia) è un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico ...

