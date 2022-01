La definizione e la soluzione di: Un tipo di carta leggera e sottile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VELINA

Significato/Curiosità : Un tipo di carta leggera e sottile

carta fibre di gelso e di bambù, gli artigiani di Samarcanda scoprirono la possibilità di fabbricare un tipo di carta ancora più sottile e fine con le fibre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con tipo; carta; leggera; sottile; tipo di mantello; Un tipo di maschera... non carnevalesca; Vi si parla un tipo di gaelico; tipo di dramma greco; Una caramella non incarta ta; Mettono su carta il lavoro del computer; Le firme che dànno carta bianca; La Bianca di carta bianca; Frivola, leggera ; Va consumata... leggera | Venerdì 26 novembre 2021; Pistola mitragliatrice leggera ; S. Il nome del popolare Paoli della musica leggera ; Un monile leggero e sottile ; Pallida, magra e sottile ; sottile in Tv; sottile parete divisoria;