La definizione e la soluzione di: Resta in fondo.

Soluzione 2 lettere : TA

Significato/Curiosità : Resta in fondo

Bagna càuda fritte, dopo eventualmente averle strapazzate, nell'olio residuo che Resta in fondo al fojòt verso la fine del pasto. È uso anche condirne l'interno di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

