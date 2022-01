La definizione e la soluzione di: Prime in croato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CR

Significato/Curiosità : Prime in croato

Mateo Kovacic (categoria Calciatori croati) Kovacic (Linz, 6 maggio 1994) è un calciatore croato, centrocampista del Chelsea e della nazionale croata. Di ruolo mezzala, è dotato di buona tecnica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con prime; croato; Le prime nella pesca; prime in parte; La macchina per comprime re; Pomposità nell esprime rsi; Un ceco o un croato ; Il nome croato di Fiume; Il nome croato di Ragusa; Dejan, ex calciatore croato del Milan; Cerca nelle Definizioni