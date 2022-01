La definizione e la soluzione di: Porre in circolazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EMETTERE

Significato/Curiosità : Porre in circolazione

2 euro commemorativi monete commemorative da 2 euro sono monete speciali coniate e messe in circolazione a partire dal 2004 dai Paesi membri della zona euro e dai microstati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con porre; circolazione; porre sotto la propria esclusiva influenza; Libertà di giudicare o di disporre ; Fu convocato per porre fine allo Scisma d Occidente; Mobile in cui riporre i romanzi; Posti in circolazione ; La circolazione dagli organi verso il cuore; La circolazione del sangue ricco di ossigeno; Posti in circolazione ... come francobolli; Cerca nelle Definizioni