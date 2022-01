La definizione e la soluzione di: Pari in enti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NI

Significato/Curiosità : Pari in enti

Province d'Italia (sezione Elenco delle province, città metropolitane, liberi consorzi comunali ed enti di decentramento regionale) Provincia (Italia). Le province italiane hanno una duplice accezione: sono enti locali di area vasta, di dimensione inferiore alle regioni e superiore ai ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con pari; enti; pari in aroma; La bella rapita da pari de; Di cifra pari ; pari in gioco; La smuove il venti latore; Lo è la culpa del penti to; Meste, commoventi ; Eccellenti , provetti; Cerca nelle Definizioni