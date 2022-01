La definizione e la soluzione di: Pari in aroma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RM

Significato/Curiosità : Pari in aroma

La Chouffe non pastorizzata e non filtrata con gradazione alcolica Pari all'8% vol. Presenta un aroma che ricorda i fiori d'arancio e la mela acerba. Nella preparazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

