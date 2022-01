La definizione e la soluzione di: Opera volta a procurare nuovi adepti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PROSELITISMO

Significato/Curiosità : Opera volta a procurare nuovi adepti

Significato/Curiosità : Opera volta a procurare nuovi adepti

